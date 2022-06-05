Вывозящие новосибирский лес томичи уничтожили региональную дорогу

© Предоставлено Евгением Глуховым

В Новосибирской области разгорается новый скандал с вырубками леса. Жители Колыванского района рассказали, как грузовики с томскими номерами вывозят древесину из региона и уничтожают местную дорогу. Фото.

Дорога «Колывань-Пихтовка» разбита лесовозами в Колыванском районе области, сообщил Тайге.инфо местный села Пихтовка Евгений Глухов.

«Так как деревня находится на границе с тайгой, здесь всегда велись лесозаготовки. В селе существовало несколько леспромхозов, но во времена перестройки они, как и многие предприятия в то время, приказали долго жить, имущество было частично разворовано, частично распродано, умудрились даже, каким то образом, разобрать и продать железнодорожную ветку тянущуюся от Пихтовки до станции Кокошино, по ней то и осуществлялся вывоз заготовленного леса, — рассказал Глухов в письме редакции. — С тех пор масштабных лесозаготовок практически не велось, работали одно время китайцы, работает и сейчас несколько частных пилорам, но это мелочи по сравнению с заготовками советских времен. Всегда при заготовке и вывозе леса существовал определенный порядок, диктуемый просто здравым смыслом, лес готовился зимой, и по зимнику, пока земля скована морозами вывозился. Причем большая часть вывозилась по железнодорожной ветке».

«Всё изменилось в 2022 году. Я, да и остальные жители села, не знаем, что за компания получила право на вырубку ценных пород древесины в огромных объемах (да и вообще насколько это законно), знаем что лес вывозится в Томскую область (наша дорога до райцентра, на подъездах к Колывани выходит на трассу, ведущую как раз на Томск), — пояснил Глухов. — Новоявленным лесозаготовителям пришла в голову „гениальная“ идея, создать в селе, на территории заброшенного совхоза, перевалочный пункт за зимний период туда было вывезено и складировано огромное количество красного леса (еще большее количество по рассказам местных охотников, которые часто ходят в тайгу, находится на месте вырубки), а вот дальнейший вывоз в Томскую область решили осуществлять в летний период лесовозами».

По словам жителей, один груженый лесовоз весит порядка 40 тонн. За сутки отправляется 4−5 таких машин, отметили они: «За несколько рейсов эти лесовозы практически убивают дорогу, доводя ее до труднопроходимого состояния. Местность болотистая, даже если верхний слой дороги сухой, под ним находиться трясина и под весом тяжелой техники дорога просто тонет и продавливается огромными, непроходимыми ямами, если грузовые автомобили еще с трудом могут проехать, то для легковушек это просто ад, низкая посадка физически не позволяет проехать по таким надолбам на некоторых участках».

Единственная дорога связывает Пихтовку с райцентром Колывань. По ней доставляют продукты, перевозят тяжелобольных и женщин перед родами.

«Жители села пышут во все возможные инстанции, единственное чего мы в итоге добились, на дороге стал дежурить передвижной пункт весового контроля. Они стоят то на въезде в село, то на повороте с нашей дороги на томскую трассу, то непосредственно у перевалочного пункта лесозаготовителей, но это все абсолютно недейственно, скорее призвано показать, что на наши обращения отреагировали», — добавил Глухов.

При этом дорога «Колывань-Пихтовка» имеет региональное значение. Она принадлежит госучреждению облправительства «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД). В нем уже признали проблему, но возложили вину за ситуацию на власти Колыванского района.

«Администрация может проверить [лесозаготовительное] предприятие — с каким весом и грузом оно выпускает машины на дороги, — говорится в заявлении ТУАДа. — Если предприятие на территории района не зарегистрировано, районная администрация также должна выполнять мероприятия по сохранности своих дорог. Дорога принадлежит территориальному управлению автомобильных дорог Новосибирской области. Но район, в первую очередь, должен быть заинтересован в сохранении дорог».

В ТУАДе уточнили, что подрядчик регулярно выполняет грейдирование дороги и восстановительный ремонт, но грузовики продолжают ее разрушать. Это частично подтвердили и местные жители, рассказавшие, что щебеночный проезд продолжают подсыпать.

«Но достаточно пары рейсов лесовозов, чтобы вернуть дорогу обратно к непроходимому состоянию. По сути, огромные бюджетные деньги просто, в прямом смысле слова, вдавливаются под колесами большегрузов в трясину», — отмечается в письме Глухова.

«Территориальное управление автомобильных дорог» обратилось в прокуратуру Новосибирской области «с просьбой о содействии в сохранении дороги».

Колыванский район области возглавляет Евгений Артюхов («Единая Россия»). Этот бывший сотрудник МВД некоторое время был спикером совета депутатов Татарского района, а в 2018-м его назначили главой администрации Колыванского района по представлению конкурсной комиссии, состоящей наполовину из делегатов губернатора. На сайте администрации района нет ни одной новости о проблемах жителей Пихтовки.