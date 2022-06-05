Единственный мост до кладбища рухнул в поселке под Читой

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В одном из поселений под Читой рухнул мост через реку. Это был единственный путь до местного кладбища.

В поселке Ленинский Читинского района Забайкалья обрушился мост, соединявший населенный пункт и кладбище, передает Zab.ru.

«Посёлок Ленинский. Администрация не ремонтировала этот мост, он соединяет посёлок и кладбище. Только через него можно было перенести усопших, посетить кладбище. Обрушился мост недавно, на днях, в последнее время ещё дождей много, речка разлилась», — приводит издание слова очевидцев.

Администрацию Читинского района Забайкалья возглавляет Виктор Машуков. Его не избирали жители. Чиновника назначили местные депутаты по представлению конкурсной комиссии.