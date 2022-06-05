Единственный мост до кладбища рухнул в поселке под Читой

© zab.ru
Единственный мост до кладбища рухнул в поселке под Читой
05 Июн 2022, 13:27

В одном из поселений под Читой рухнул мост через реку. Это был единственный путь до местного кладбища.

В поселке Ленинский Читинского района Забайкалья обрушился мост, соединявший населенный пункт и кладбище, передает Zab.ru.

«Посёлок Ленинский. Администрация не ремонтировала этот мост, он соединяет посёлок и кладбище. Только через него можно было перенести усопших, посетить кладбище. Обрушился мост недавно, на днях, в последнее время ещё дождей много, речка разлилась», — приводит издание слова очевидцев.

Администрацию Читинского района Забайкалья возглавляет Виктор Машуков. Его не избирали жители. Чиновника назначили местные депутаты по представлению конкурсной комиссии.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
05 Июн, 13:50
Сотни рабочих эвакуируют с рудника «Норникеля» из-за аварии
05 Июн, 13:27
Единственный мост до кладбища рухнул в поселке под Читой
05 Июн, 12:08
Вывозящие новосибирский лес томичи уничтожили региональную дорогу
05 Июн, 11:00
Когда в Новосибирск вернется тепло
05 Июн, 10:31
Четверть пострадавших от наводнения семей в Забайкалье не смогли купить новое жилье
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования