Сотни рабочих эвакуируют с рудника «Норникеля» из-за аварии

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Пожар произошел на руднике «Комсомольский» в Норильске. С предприятия эвакуируют сотни сотрудников.

На одном из горизонтов рудника «Комсомольский» в Норильске произошло «задымление погрузочно-доставочной машины», сообщили в МЧС России.



«Проводится эвакуация работников рудника, информация о пострадавших не поступала. Работа шахты временно приостановлена», — отметили в ведомстве.

Эвакуируются более 300 горняков, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Пожар произошел на глубине несколько сотен метров из-за замыкания на погрузочной технике», — уточнил он.

Рудник «Комсомольский» входит в корпорацию «Норильский никель». Он ведет подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года. Предприятие добывает никелевые руды.

UPD (17:57) В «Норникеле» сообщили, что «произошло задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины», передает РБК. Оно локализовано, пострадавших нет. Работу рудника планируется продолжить, уточнили в компании.