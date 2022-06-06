Лодка с детьми перевернулась на Енисее

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Лодка с детьми перевернулась на Енисее
06 Июн 2022, 05:40

Лодка с семью пассажирами перевернулась в Красноярском крае. Один человек погиб, еще один пропал без вести.

Трое мужчин и женщина плыли в лодке с тремя маленькими детьми по Енисею в районе села Усть-Пит Енисейского района вечером 5 июня. Судно перевернулось, сообщили в СК РФ по Красноярскому краю.

«Погибла 31-летняя женщина, местонахождение 38-летнего мужчины остается неизвестным», — рассказали в ведомстве.

По предварительной версии, мужчина, который считает пропавшим, не справился с управлением и лодка опрокинулась. Очевидцы, отдыхавшие на берегу, смогли спасти детей. Женщину тоже достали из воды, но она скончалась. Двое мужчин сами доплыли до берега.

Поиски пропавшего запланированы на 6 июня, уточнили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Следственный комитет начал проверку.


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