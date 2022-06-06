Бездомные собаки напали на депутата гордумы Томска

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Собаки напали на независимого депутата гордумы Томска Максима Забелина. Он попал в больницу.

«Первый раз в жизни покусали бездомные собаки, — написал Забелин в своем телеграм-канале. — У себя же в Молодёжном вышел около своего дома, решил пройти посмотреть, что там с КНС [канализационно-насосной станцией], мимо стройки. И тут три лохматых, которые живут у нас на районе уже лет 10, ходят с нашими дворниками, пережили все отловы, были абсолютно безобидные, решили меня потрепать. Видимо крыша поехала на старости лет».

Забелин обратился в больницу. В травмпункте ему обработали рану, поставили прививку от столбняка. Затем он должен был пойти к хирургу.

«По бешенству сказали, что можно посмотреть не умрут ли они в ближайшие десять дней, и если нет, то от бешенства можно не ставить, чтобы не было 9 месяцев ограничений на спорт, солнце и бани», — рассказал депутат.

Забелин вызвал отлов и призвал рассказать детям, чтобы были аккуратнее.