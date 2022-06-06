Возглавлявший армию Восточного военного округа генерал погиб в Украине
© function.mil.ru. Роман Кутузов (слева) и губернатор Забайкалья Александр Осипов
Генерал-майор российской армии Роман Кутузов погиб на Донбассе. Некоторое время он был командующим общевойсковой армией Восточного военного округа.
Генерал-майор Кутузов погиб, когда «повел в атаку людей», сообщил корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем телеграм-канале. По его данным, Кутузов — уже четвертый российский генерал, погибший в Украине.
«Выходец из ВДВ. Мы дружить начали, когда он командиром полка был», — добавил Сладков.
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В 2019 году Кутузов упоминался на сайте министерства обороны как командующий общевойсковой армией Восточного военного округа. Штаб-квартира округа находится в Хабаровске, он объединяет воинские части, дислоцированные в Бурятии, Забайкалье и на Дальнем Востоке.
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