Возглавлявший армию Восточного военного округа генерал погиб в Украине

© function.mil.ru. Роман Кутузов (слева) и губернатор Забайкалья Александр Осипов

Генерал-майор российской армии Роман Кутузов погиб на Донбассе. Некоторое время он был командующим общевойсковой армией Восточного военного округа.

Генерал-майор Кутузов погиб, когда «повел в атаку людей», сообщил корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем телеграм-канале. По его данным, Кутузов — уже четвертый российский генерал, погибший в Украине.

«Выходец из ВДВ. Мы дружить начали, когда он командиром полка был», — добавил Сладков.

Никаких комментариев от Минобороны РФ не было.



В 2019 году Кутузов упоминался на сайте министерства обороны как командующий общевойсковой армией Восточного военного округа. Штаб-квартира округа находится в Хабаровске, он объединяет воинские части, дислоцированные в Бурятии, Забайкалье и на Дальнем Востоке.