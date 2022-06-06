Несколько судов эвакуировали в Новосибирске

© pixabay.com
Несколько судов эвакуировали в Новосибирске
06 Июн 2022, 08:02

Сотрудников и посетителей нескольких судов эвакуировали утром 6 июня в Новосибирске. Причиной стали сообщения о минировании.

6 июня поступили сообщения о минировании в Центральный, Дзержинский, Заельцовский, Калининский, Ленинский, Советский районные суды Новосибирска, пишет «Прецедент» со ссылкой на источник в правоохранительные органы.

В учреждениях эвакуировали людей и начали работу сотрудники ведомств.


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