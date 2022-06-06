Новосибирские власти решили назвать авиационный фестиваль «Будем жить»

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В Новосибирской области устроят авиационный спортивный фестиваль. Его решили назвать «Будем жить!» и приурочить к 77-летию победы в Великой Отечественной войне.

Региональный авиационный спортивный фестиваль «Будем жить!» пройдет в Новосибирской области 29−31 июля. Это следует из опубликованного проекта постановления губернатора Андрея Травникова. Документ подготовило министерство спорта.



Мероприятие посвятят 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Оно пройдет на аэродроме «Мочище».

Оргкомитет возглавит вице-губернатор Сергей Нелюбов.