Новосибирские власти решили назвать авиационный фестиваль «Будем жить»
© Анастасия Кораблёва
В Новосибирской области устроят авиационный спортивный фестиваль. Его решили назвать «Будем жить!» и приурочить к 77-летию победы в Великой Отечественной войне.
Региональный авиационный спортивный фестиваль «Будем жить!» пройдет в Новосибирской области 29−31 июля. Это следует из опубликованного проекта постановления губернатора Андрея Травникова. Документ подготовило министерство спорта.
Мероприятие посвятят 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Оно пройдет на аэродроме «Мочище».
Оргкомитет возглавит вице-губернатор Сергей Нелюбов.
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