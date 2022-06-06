Ребенок выпал с 15-го этажа в Хакасии
06 Июн 2022, 08:49
6 июня в Абакане обнаружено тело пятилетнего ребенка. Как выяснилось, он выпал из окна 15 этажа. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна в Хакасии. Он оставался дома один, пока родители были на работе.
6 июня в Абакане обнаружено тело пятилетнего ребенка. Как выяснилось, он выпал из окна 15 этажа. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«Ранним утром 6 июня мать погибшего мальчика ушла на работу, оставив ребенка в квартире одного пока он спал. Отец мальчика отсутствовал, в связи с вахтовым методом работы, сестра ночевала у подруги, — говорится в сообщении СК. — Проснувшись, ребенок, находясь в квартире один, самостоятельно залез на подоконник и открыл окно и, облокотившись на москитную сетку, не удержался и упал с высоты 15-го этажа».
Мальчик скончался на месте от полученных травм.
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