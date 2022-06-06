Землетрясение произошло под Гурьевском

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В Кемеровской области произошло землетрясение. Эпицентр находился в районе Бачатского угольного разреза.

Подземный толчок магнитудой 2.8 произошел в Гурьевском муниципальном округе 6 июня, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН. Сейсмологи назвали его «взрывом в карьере».

Эпицентр находился примерно в 9 км к востоку от Гурьевска неподалеку от Бачатского угольного разреза.

«Бачатский» разрабатывает «Кузбассразрезуголь». Она входит в Уральскую горно-металлургическую компанию Андрея Козицына и Искандера Махмудова, специализируется на добыче каменного угля открытым способом. У предприятия несколько разрезов.