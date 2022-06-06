Дикие медвежата мешают работать на месторождении в Томской области

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Два медвежонка прибились к Мыльджинскому месторождению углеводородов в Томской области. Уже несколько дней они мешают работать.

«Два медвежонка прибились к месторождению и не дают спокойно работать, ребята увозили их в лес, но они возвращаются, что с ними делать они не знают и просят о помощи», — написал томский журналист Александр Сакалов в своем тг-канале.



Охотовед Каргасокского района Иван Новосельцев считает, что животные могли отбиться от матери, либо она умерла.

«Медвежат необходимо вывезти в естественную среду обитания, подальше — чтобы они не вернулись. Но добраться специалистам до месторождения затруднительно — на лодке туда ехать около 400 км», — рассказал охотовед «Интерфаксу».