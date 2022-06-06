Красноярец украл из магазина 16 банок тушенки

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Житель Красноярска задержан за кражу мясных консервов. Он открыто вынес из магазина 16 банок тушенки.

Житель Красноярска подозревается в хищении 16 банок тушенки из магазина. За преступление по статье о грабеже ему грозит до четырех лет лишения свободы.



Как сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю, об открытом хищении мясных консервов из магазина в полицию сообщил представитель торговой точки.

«По полученной информации, злоумышленник скрылся на легковом автомобиле. Ориентировка была передана всем наружным нарядам. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по краю задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель краевого центра», — говорится в сообщении.

При себе у мужчины обнаружены и изъяты 16 банок мясных консервов.