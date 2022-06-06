Красноярец украл из магазина 16 банок тушенки

© kopilka-kulinara.ru
Красноярец украл из магазина 16 банок тушенки
06 Июн 2022, 10:29

Житель Красноярска задержан за кражу мясных консервов. Он открыто вынес из магазина 16 банок тушенки.

Житель Красноярска подозревается в хищении 16 банок тушенки из магазина. За преступление по статье о грабеже ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю, об открытом хищении мясных консервов из магазина в полицию сообщил представитель торговой точки.

«По полученной информации, злоумышленник скрылся на легковом автомобиле. Ориентировка была передана всем наружным нарядам. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по краю задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель краевого центра», — говорится в сообщении.

При себе у мужчины обнаружены и изъяты 16 банок мясных консервов.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы
Последние материалы
06 Июн, 13:36
Новосибирская электричка протаранила легковой автомобиль
06 Июн, 12:39
Как меняются цены на водку и сахар в Новосибирске: мониторинг Тайги.инфо
06 Июн, 12:17
Власти Кузбасса прогнозируют падение угледобычи на 5−7%
06 Июн, 11:44
Стихи Пушкина прочитали на языках коренных народов Сибири
06 Июн, 11:27
Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования