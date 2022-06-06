Начальник управления капстроительства Новосибирской области допрошен

© nsknews.info/Павел Комаров. Юрий Бутримов

Директор новосибирского государственного учреждения «Управление капитального строительства» Юрий Бутримов допрошен в Следственном комитете. Госструктура занимается крупными закупками в сфере капстроительства.

Начальник ГКУ «Управление капитального строительства» Новосибирской области Юрий Бутримов задержан, сообщил Тайге.инфо источник в силовых структурах 6 июня. Подробности пока неизвестны.

В Следственном комитете Тайге.инфо сказали, что уточняют информацию.

Информацию также подтвердил источник «Прецедента». В приемной госучреждения не стали комментировать сведения.

Бутримов возглавляет «Управление капитального строительства» с 2021 года. Учреждение занимается организацией крупных госзакупок, в том числе на возведение школ и спортивных объектов.

UPD (16:50) В правительстве Новосибирской области заявили, что Бутримов не был задержан, а «в установленном порядке был вызван на допрос в Следственный комитет в рамках проводимого расследования». «В данный момент он находится на рабочем месте и в полном объеме исполняет свои обязанности», — сообщили в телеграм-канале пресс-службы.

В связи с этим уточнены лид и заголовок.