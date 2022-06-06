Стихи Пушкина прочитали на языках коренных народов Сибири
© youtube.com/Институт филологии СО РАН
Стихи Александра Пушкина в честь его дня рождения прозвучали на языках коренных народов Сибири.
Институт филологии СО РАН опубликовал 6 июня видео, в котором стихи Александра Пушкина читают на тувинском, алтайском, хантыйском, алюторском (корякском) и шорском языках.
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