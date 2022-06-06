Новосибирская электричка протаранила легковой автомобиль

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В Новосибирской области электричка врезалась в машину. Водитель остался жив. Прокуратура начала проверку.

Электропоезд «Новосибирск-Главный — Искитим» врезался в автомобилем Honda Civic около вокзала Бердска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 6 июня.

«По предварительным данным водитель автомобиля получил травмы, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.