Дети массово отравились в зеленогорском лагере
© Прокуратура Красноярского края
В красноярском Зеленогорске произошло массовое отравление детей. Прокуратура начала проверку.
Дети отдыхали на оздоровительно-образовательной базе отдыха «Зеленогорская». С 3 по 6 июня 16 воспитанников в возрасте от 8 до 15 лет пожаловались на плохое самочувствие, сообщили в прокуратуре Красноярского края 7 июня.
«Прокуратура организовала проверку в связи со вспышкой кишечного заболевания у детей в детском оздоровительном лагере, — отметили в ведомстве. — В настоящее время на территории лагеря организованы дезинфекционные мероприятия».
Кроме того, рассматривается вопрос о приостановке работы пищеблока в лагере на семь дней. Детей вывезут с территории.
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