Роддом загорелся после удара молнии в Иркутской области

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Родильное отделение Шелеховской районной больницы загорелось в Иркутской области. В здании были женщины и новорожденные.

Крыша роддома загорелась в Шелехове в ночь на 7 июня. В этот момент в здании находились семь рожениц, семь новорожденных и три беременных женщины, сообщили губернатор Игорь Кобзев.

«Всех эвакуировали в отделение гинекологии Шелеховского районной больницы. Их осмотрели медики, — рассказал чиновник в своем телеграм-канале. — К трем часам ночи возгорание было ликвидировано. Причину пожара выясняют специалисты, предположительно оно произошло из-за удара молнии».

По словам сержанта внутренней службы, радиотелефонистки ангарского пункта связи пожарно-спасательного отряда Ольги Образцовой, которая в момент пожара лежала в роддоме, всего эвакуирован 21 человек.

«Было около двух часов ночи, когда сквозь полудрему услышала звук сработавшей автоматической пожарной сигнализации. Первой мыслью было, что сработка, возможно, „ложная“, но я встала, выглянула в коридор. Почувствовала слабый запах гари, вернулась в палату взяла необходимое, помогла собраться соседке, — цитирует Образцову МЧС. — Наверное, можно говорить о профессиональном навыке — ты знаешь, как действовать, замечаешь, как реагируют на ситуацию другие, чтобы подкорректировать, если нужно. Я позвонила в пожарную охрану, убедилась, что вызов уже приняли от очевидцев, и подразделения в пути. Персонал оказывал помощь другим роженицам, эвакуировали малышей. Мы вышли — увидели горящую кровлю здания и услышали сирены подъезжающих пожарных автомобилей».

Общая площадь пожара составила 200 кв. метров. Внутренние помещения больницы и медицинское оборудование не повреждены.

Никто не пострадал.