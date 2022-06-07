Житель Бурятии бросил гранату в суде и ранил полицейского

Житель Тункинского района 7 июня бросил гранату в мировом суде. Боеприпас перехватил полицейский, он взорвался у него в руках. У мужчины с собой также был нож, его удалось скрутить другому сотруднику МВД.

О нападении в Тункинском мировом суде сообщила районная администрация. «Слишком буйный тункинец выхватил гранату и кинул в сотрудника полиции. Полицейский совершил мужественный поступок - смог удержать в руках гранату, когда та взорвалась. Рядом находились люди, и могли пострадать именно они. Дежурный сотрудник полиции доставлен с тяжёлым ранением в медучреждение», - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что граната была «небоевой».

Затем мужчина достал нож и сделал угрожающий выпад, его руку перехватил второй сотрудник и скрутил его. Нарушитель задержан и доставлен в отдел.

Здание суда оцеплено дежурными нарядами полиции и силовых структур.

В приемной управления по обеспечению деятельности мировых судей Бурятии Тайге.инфо сказали, что ничего не слышали об инциденте. В СК не ответили на звонки редакции.

UPD: Как уточняет администрация, брошенный предмет, который поймал сотрудник полиции, оказался устройством для игры в страйкбол.

