Прокуратура подтвердила долги перед лесными пожарными на Алтае

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Сотрудникам «Авиалесоохраны» в Республике Алтай задерживали надбавки и компенсации. Прокуратура внесла представление в ведомство.

Прокуратура проверила соблюдение прав сотрудников автономного учреждения Республики Алтай «Алтайская база авиационной охраны лесов „Авиалесоохрана“».

«В апреле 2022 года вопреки требованиям трудового законодательства 29 работникам несвоевременно выплачена компенсация за продукты питания и командировочные расходы, а также надбавка за фактически отработанное время на пожарах, на общую сумму более 180 тыс. рублей», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 7 июня.

Ведомство внесло представление начальнику учреждения Евгению Богомолову. Возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата или неполная выплата в установленный срок других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Долги перед сотрудниками были погашены.