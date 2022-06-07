Пятеро детей утонули в Новосибирской области
Количество погибших на воде в мае в Новосибирской области выросло вдвое в сравнении с тем же периодом 2021 года. Среди них - пятеро детей.
Большинство пляжей в Новосибирской области открываются с 1 июня,
тогда же выставляются спасательные посты. В 2022 году из-за рано установившейся
жаркой погоды люди начали купаться с первых дней мая, рассказал ТАСС начальник
отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской
области Юрий Карпов.
«С начала года у нас 14 происшествий, повлекших гибель людей на водных объектах, в пяти случаях это дети. 12 случаев за май месяц против пяти того года», - заявил Карпов.
По словам специалиста, все случаи гибели детей
на воде связаны с оставлением ребенка без присмотра взрослых. В 2022 году в
патрулировании по контролю за водными объектами участвует комиссия по делам
несовершеннолетних, уже составили 14 протоколов за оставление
детей без присмотра взрослых.