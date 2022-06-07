Пятеро детей утонули в Новосибирской области

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Количество погибших на воде в мае в Новосибирской области выросло вдвое в сравнении с тем же периодом 2021 года. Среди них - пятеро детей.

Большинство пляжей в Новосибирской области открываются с 1 июня, тогда же выставляются спасательные посты. В 2022 году из-за рано установившейся жаркой погоды люди начали купаться с первых дней мая, рассказал ТАСС начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.



«С начала года у нас 14 происшествий, повлекших гибель людей на водных объектах, в пяти случаях это дети. 12 случаев за май месяц против пяти того года», - заявил Карпов.

По словам специалиста, все случаи гибели детей на воде связаны с оставлением ребенка без присмотра взрослых. В 2022 году в патрулировании по контролю за водными объектами участвует комиссия по делам несовершеннолетних, уже составили 14 протоколов за оставление детей без присмотра взрослых.

