Власти признали участие сотен срочников в «спецоперации» в Украине

© tvzvezda.ru. Артур Егиев
Власти признали участие сотен срочников в «спецоперации» в Украине
07 Июн 2022, 12:34

Около 600 срочников были отправлены в Украину, заявил военный прокурор Западного округа Артур Егиев. За это к ответственности привлекли «порядка 12 офицеров».

За привлечение срочников к «спецоперации» на Украине привлечены к ответственности «порядка 12 офицеров». Об этом в Совете Федерации заявил военный прокурор Западного округа Артур Егиев, передает РБК.

По словам Егиева, к участию в «спецоперации» в Украине привлекли около 600 солдат-срочников.

«Все они возвращены в кратчайшие сроки», — заявил военный прокурор.

Ранее Путин заявил, что в «спецоперации» участвуют «только профессиональные военные, офицеры и контрактники». «Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать и не собираемся», — цитировал его Кремль.

«Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — уточняло госагентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

При этом еще на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству 4 марта сенатор от Тувы Людмила Нарусова говорила о возможном использовании срочников в спецоперации. Видео опубликовано на канале сената в ютубе (часть реплик сенаторов вырезана из видео но те, которые касались срочников, пока остались).


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