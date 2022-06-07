Кто спонсировал «ЕР» в год выборов в Госдуму: господрядчики, компании сибирского сенатора и экс-чекиста

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Бюджет «Единой России» вырос почти на 10% в 2021 году. Среди жертвователей партии оказались новоиспеченные депутаты, компании семьи сибирского сенатора и бывшего начальника УФСБ, а также крупнейшие господрядчики и связанные с родственниками губернатора люди, выяснила Тайга.инфо.

В 2021 году, когда проходили выборы в Госдуму, «Единая Россия» получила почти 10,5 млрд рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте ЦИК. Это почти на 1 млрд больше, чем в 2020 году.

Более 4,3 млрд в выборный год партия взяла из бюджета РФ — остальное предоставили частные жертвователи. Тайга.инфо рассказывает о крупнейших донорах партии, а также тех, кто поддерживает ее из Сибири.

Господряды и брат Хабирова

Самая крупная по объему пожертвований группа доноров «ЕР» — региональные фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. Эти организации постоянно финансируют «ЕР» и часто связаны с функционерами партии, писала Тайга.инфо. Движение «Голос»* называло спонсорство партии такими фондами способом скрыть реальных жертвователей. Кроме безвозвратных пожертвований, такие фонды в 2021 году выдали «Единой России» 23 беспроцентных займа по 21,7 млн рублей, сказано в отчете партии.

Крупнейший частный жертвователь — воронежское «СМУ-90», один из главных господрядчиков региона по ремонту дорог, принадлежащий Вардану Агароняну. Компания передала партии 45 млн рублей. Против гендиректора «СМУ-90» Александра Сотникова возбуждали уголовное дело о неуплате налогов, но оно было прекращено. Компания входит в «Союз дорожных организаций Воронежской области», который возглавляет экс-руководитель управления дорожного хозяйства Воронежа Александр Кочегаров. Член президиума регионального политсовета «ЕР» и губернатор региона Александр Гусев руководил областным департаментом промышленности и транспорта, реорганизованным в воронежский Депавтодор, а это — крупнейший госзаказчик «СМУ-90», следует из данных сайта госзакупок.

По 43,3 млн рублей дали башкирские «Торговый дом “Комбинат рабочей одежды”» и АО «Комбинат рабочей одежды». Первая компания учреждена Вадимом Брусиловским и Михаилом Цукерманом, который был гендиректором АО. «Комбинаты рабочей одежды» получали подряды от «РЖД», «Башнефти» (входит в «Роснефть») и местных колоний. Бывший гендиректор дочки «Комбината рабочей одежды» Артур Уразманов был бизнес-партнером брата главы Башкирии и секретаря реготделения «Единой России» Радия Хабирова.

Еще 43,3 млн рублей партии дал московский «Мостотрест 136» Ашота Шахназаряна. Столько же — «Полимермаш-95», крупный подрядчик «РЖД». Такой же взнос в «Единую Россию» сделало подмосковное ООО «Спецпожавтоматика».

2,7 млн рублей на ветер

Среди физлиц крупнейшими донорами «ЕР» стали непубличные люди, не имеющие крупного бизнеса. 9 млн рублей внес житель Ставрополья Сергей Краснокутский. По 8 млн пожертвовали Ирина Гущина и Сергей Петров из Санкт-Петербурга. 4,3 млн рублей внесла Татьяна Остапенко из Краснодарского края. Саратовский фермер Магомедрасул Рашидов отдал партии 3,2 млн. При этом, в 2019 и 2020 годах он получал поддержку из регионального бюджета на 1,5 млн рублей.

Избиравшийся в Госдуму в 2021 году Николай Борцов из Липецкой области внес 4,3 млн рублей. Его коллега из Калининграда Александр Горохов внес 4 млн рублей. При этом, Борцов избирался по округу, а Горохов — по списку «ЕР».

А вот депутат госсовета Коми Руслан Магомедов в Госдуму не прошел. Он пожертвовал партии в выборный год 2,7 млн рублей.

Самые крупные членские взносы — более 2 млн рублей — заплатил избравшийся в 2021 году депутат Госдумы от Астраханской области Ринат Аюпов. Почти 1,4 млн рублей взносов заплатил руководитель исполкома Ненецкого округа Виталий Кожевин. Более 1 млн — депутат гордумы Астрахани Андрей Нестеров.

Сенатор и мясо

Крупнейший сибирский спонсор «ЕР» — АО «Свинокомплекс Красноярский», принадлежащий «Сибирской аграрной группе». Он пожертвовал партии 20 млн рублей. Председатель правления холдинга — Андрей Тютюшев. В 2011 году его избрали депутатом думы Томской области по списку «ЕР», но в действующем созыве бизнесмена нет. Среди руководства есть и другие единороссы: член правления и, по данным на 2012 год, акционер компании Тимур Хисматуллин был депутатом гордумы Томска от «ЕР», а в 2022 году в «Сибагро» перешел томский вице-губернатор и член «ЕР» Сергей Ильиных.

Почти 12,8 млн рублей «Единой России» дал «Рубцовский завод запасных частей». Его гендиректор Станислав Кедик был депутатом местного горсовета от «ЕР». Крупнейшие акционеры завода - ООО «Фирма Инсайдер» и ООО «Алмаз инвест». Первая принадлежит сенатору от Алтайского края Виктору Зобневу — доля находится в доверительном управлении у «Алмаз инвеста», которым владеют его сын Алексей и дочь Анна Пфаф.

Еще 9,5 млн рублей партии пожертвовал «Новосибирскавтодор». Председатель совета директоров компании Дмитрий Пингасов — бывший депутат заксобрания и экс-руководитель регионального исполкома «Единой России». С 2018 года компания получила господрядов на дороги на 72,5 млрд рублей. Более половины суммы «Новосибирскавтодор» получил от областного «Территориального управления автодорог» (ТУАД). В 2021 году топ-менеджера компании Сергея Илюшина осудили за покушение на дачу взятки руководству ТУАД.

Более 5 млн рублей «ЕР» получила от алтайского ОАО «Кучуксульфат». По данным на 2015 год, наибольшей долей акций владеет Василий Гамаюнов - экс-начальник УФСБ по Алтайскому краю, он же возглавляет совет директоров. В 2021 году Благовещенское районное отделение «ЕР», где расположено предприятие, обратилось к президенту Владимиру Путину из-за «рейдерского захвата» предприятия. После этого Генпрокуратура решила пересмотреть итоги приватизации «Кучуксульфата» в 1992 году, а благовещенские единороссы массово вышли из партии.

Еще один спонсор «ЕР» из Алтайского края — «Алейскзернопродукт». Компания дала партии 5 млн. Генеральный директор «Алейскзернопродукта» Алла Старовойтова — депутат Алейского горсовета от «Единой России». Также 3,5 млн рублей партии пожертвовал «Барнаульский завод АТИ», который возглавляет депутат заксобрания от «ЕР» Артём Шамков. С 2018 года компания заработала на господрядах почти 100 млн рублей.

Сын-пивовар и соперник на выборах

Самый крупный частный жертвователь среди сибиряков — сын бывшего вице-губернатора Алтайского края Сергея Локтева Александр — стал депутатом алтайского заксобрания. Он дал «Единой России» 1,9 млн рублей. Локтев-младший работает на «Барнаульском пивоваренном заводе», который ранее возглавлял его отец.

1,5 млн рублей партии пожертвовала Марина Амосова из Иркутской области. Ранее она возглавляла ООО «Таимс», учрежденное НПФ «Форус». Эта компания — крупный господрядчик по продаже программного обеспечения для органов власти разных регионов. С 2018 года она получила контрактов почти на 305 млн рублей.

«Единой России» пожертвовал и ее конкурент на выборах в Госдуму по Иркутскому округу Роман Кузнецов. Он выдвигался от Партии пенсионеров, но дал 1,4 млн единороссам. На округе выиграл кандидат от КПРФ Михаил Щапов. Более того, Кузнецов отдал партии две трети годовой выручки своей единственной действующей компании «Бизнес Групп», зарегистрированной в Чечне.

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Тайга.инфо

