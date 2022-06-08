Генпрокуратура заявила об отставании в строительстве новосибирского ЛДС

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Ледовый дворец спорта строится в Новосибирске с отставанием на три месяца, заявили в Генпрокуратуре. Его планировалось сдать к сентябрю.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин проверил стройку ЛДС на улице Немировича-Данченко. С ним был губернатор Андрей Травников («Единая Россия»).

«Строительство ЛДС осуществляет ООО „ЭлинАльфа“. Срок окончания работ — 31 августа 2022 года, но по состоянию на 1 июня готовность объекта составляет 69,4%. Работы реализуются с отставанием от предусмотренных контрактами графиков на 90 дней», — рассказали в управлении Генпрокуратуры по Сибири.

Более того, «ЭлинАльфа» предъявила к оплате выполненные работы только на 3,7 млрд рублей, что составляет лишь 31% от общей стоимости заключенных контрактов.

«В сложившейся ситуации возможно неисполнение в установленный срок программного мероприятия регионального проекта „Спорт — норма жизни“ национального проекта „Демография“ и недостижение целей и целевых показателей, определенных указом президента России, в связи с чем заместителем генерального прокурора России объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве не уточнили, кому именно внесено предостережение.

ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС за 9,16 млрд рублей. В сентябре 2021 года были подписаны дополнительные соглашения, по которым общая стоимость работ выросла до 11 млрд (почти на 20%). Новосибирское правительство объясняло подорожание арены из-за резкого роста цен на материалы. Аудиторы предупреждали о возможном срыве сроков строительства ЛДС. Власти утверждали, что работы ведутся по графику.

В то же время к одному из подрядчиков — московскому ООО «Строймонтаж» — поданы иски о банкротстве. Более того, ГКУ «Арена» уже подала два иска к генподрядичку стройки на 43 млн рублей.

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум.