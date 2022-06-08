Прокуратура предупредила «Новосибирскавтодор» о срыве ремонта дорог

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Прокуратура внесла представление «Новосибирскавтодору» из-за ремонта дорог. Совет директоров компании, которая выступает одним из спонсоров «Единой России», возглавляет экс-депутат заксобрания Дмитрий Пингасов.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин проверил исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части ремонта улицы Ватутина в Новосибирске. Подрядчиком мэрии выступает «Новосибирскавтодор».

«Срок исполнения контрактных обязательств истекает 12 августа 2022 года, однако согласно информации муниципального казенного учреждения города Новосибирска „Управление дорожного строительства“, заключившего контракт, в настоящее время он исполнен только на 40%, — сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по Сибири. — Неисполнение обязательств по муниципальному контракту в установленный срок нарушит права неопределенного круга лиц на безопасные и качественные автомобильные дороги, а также охраняемые законом интересы общества и государства, приведет к недостижению цели, на которые предусмотрено выделение денежных средств из бюджета».

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев «объявил предостережение о недопустимости нарушений законодательства» гендиректору «Новосибирскавтодора» Анатолию Воробьеву.

«Новосибирскавтодор» — крупнейший в регионе господрядчик по строительству и ремонту дорог. Всего с 2018 года компания получила подрядов на дороги на 72,5 млрд рублей. Более половины этой суммы — от областного «Территориального управления автодорог» (ТУАД). В 2021 году топ-менеджера компании Сергея Илюшина осудили за покушение на дачу взятки руководству ТУАД.

«Новосибирскавтодор» регулярно жертвует деньги «Единой России». Только по официальным данным за 2021 год компания отдала партии 9,5 млн рублей. Председатель совета директоров компании Дмитрий Пингасов — бывший депутат заксобрания и экс-руководитель регионального исполкома «Единой России».