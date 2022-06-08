«Воду „Святой источник“ вы тоже не пьете?»: красноярцы ответили настоятелю храма, возмущенному баром «Святые ребрышки»

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Настоятель красноярского храма возмутился названием нового местного «Святые ребрышки». Ему ответили, что они и правда вкусные, но бармен наливает «не по-христиански».

Настоятелю красноярского храма Андрея Первозванного Виталию Вальтеру не понравилось название местного бара «Святые ребрышки». «Я в недоумении, просто в шоке», — написал он во «ВКонтакте».

«У меня сразу возник вопрос, человек который открыл это заведение, что хотел этим сказать? Этот человек, кого хотел увидеть в своём заведении? А ведь люди уже пишут отзывы. Они довольны. Кто этот человек? Иностранец, я так подумал, а те люди, которые регистрировали это заведение они тоже иностранцы? Администрация которая давала разрешение она откуда? — задал много вопросов священник (орфография и пунктуация сохранены). — Русь Святая храни веру православную в ней же твоё утверждение!!! Скажите эта лакмусовая бумажка на наше отношение к этим правокациям, на толерантность? Мы можем увидеть где добро, где зло? Мы можем сопративляться???»

«Ценность на семью, ценность на святость, ценность на жизнь? Всё растоптанно все униженно», — добавил представитель РПЦ (написание сохранено). — <…> Где наша святая Русь??? Есть вопрос, будем думать».

Жители ответили в комментариях священнику с юмором. «Господи, где мы согрешили что бы такое на неш век выпало (((Но рёбрышки там очень вкусные))», — говорится в самом популярном комментарии.

«Бармен там не по-христиански наливает!» — добавил еще один пользователь.

«А воду „Святой источник“ вы тоже не пьёте», — спросил третий. «Это место священник святой водой поливал. Крутое и креативное заведение в питерском стиле. Кажется попахивает завистью что у самого креативности не хватает. Ну и осуждать тоже грех так-то», — напомнила настоятелю четвертая.

Но есть и такие комментарии, набравшие меньше лайков пользователей: «Ребрышки или другие косточки святые — это мощи ведь? Да, так назвать заведение, это очень странно. Что у людей в голове?» и «Это стыд и срам. Мне как православному человеку очень жаль человека давшего название этому месту. Господи помоги и вразуми его!»

Отметим, что священник Виталий Вальтер состоит во «ВКонтакте» в таких группах, как «Церковная утварь www.zlatolavka.ru», «Ежик в кумаре», «Делать нечего в селе, мы сидим навеселе», «Требую продолжения банкета», «Веселый гусь» и «Митрополит Тихон (Шевкунов)». Он же, по данным сервиса «Контур.Фокус», был совладельцем фирмы, в названии которой есть иностранные корни, «Рапорт инжиниринг».