«Хрупкой» девочке из Новосибирска нужно дорогое лечение, чтобы ходить

© Елизавета Козлова. Алиса Литуева

У трехлетней Алисы Литуевой из Новосибирска — несовершенный остеогенез — редкое врожденное заболевание. Ее кости ломаются даже при самых простых движениях. Благодаря терапии девочка может стоять и передвигаться с поддержкой. Но чтобы ходить самостоятельно, ребенку нужно продолжить лечение, которое стоит более 500 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«У Алисы редкое врожденное заболевание — очень хрупкие кости. Ее руки и ноги ломались с самого рождения, перелом шел за переломом. Дочка совсем не развивалась, — рассказывает мама Алисы Литуевой Мария. — Когда ей было около года, нам удалось попасть на лечение в московскую клинику, где „стеклянных“ детей ставят на ноги. Мы проходим там терапию, которая увеличивает плотность костей, и физическую реабилитацию».

Алисе также укрепили правое бедро специальным «растущим» штифтом. Переломов стало меньше. Девочка начала опираться на ноги, стоять, передвигаться с поддержкой. Сейчас Алиса восстанавливается после операции на левом бедре, и, когда гипс снимут, лечение нужно будет продолжить.

«Алиса страдает тяжелой формой несовершенного остеогенеза. За время лечения удалось добиться снижения частоты переломов и улучшения качества жизни. Чтобы Алиса смогла самостоятельно ходить, очень важно продолжить регулярное курсовое лечение препаратом памидронат в сочетании с физической реабилитацией», — объясняет педиатр московской клиники Глобал Медикал Систем Татьяна Хасанова.

Однако оплатить курс терапии для дочери самостоятельно Мария не может — она одна воспитывает двух дочерей. «С мужем разводимся, он с детьми не общается, материально не помогает», — добавляет мама девочки.

Курс лечения для Алисы Литуевой стоит 547, 2 тыс. рублей, на него уже собрали 57 тыс. рублей, осталось еще около 490,1 тыс. рублей.

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