Износ троллейбусов в Новосибирске приблизился к 100%

© Кирилл Канин
Износ троллейбусов в Новосибирске приблизился к 100%
08 Июн 2022, 09:40

Износ троллейбусов в Новосибирске в среднем за 10 лет вырос на 28 п.п. и приблизился к 100%. Необходимо заменить более 90% парка, чтобы сохранить перевозки в текущем объеме.

«На балансе муниципального казенного предприятия „Горэлектротранспорт“ состоит 272 единиц троллейбусов, средний износ (амортизация) которых в настоящее время составляет 98,5%», — сообщили ТАСС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Чтобы перевозки пассажиров сохранялись на текущем уровне, необходимо полностью заменить более 90% парка — не менее 249 троллейбусов. 10 лет назад на балансе города находились 295 троллейбусов, а средний процент износа составлял чуть более 70%.

В границах города работает 163 маршрута, в том числе 13 троллейбусных, 11 трамвайных, 65 автобусных и 74 маршрутных такси. В планах увеличение доли передвижений на общественном транспорте к 2034 году до 66%. На мероприятия по организации транспортного обслуживания потребуется более 64 млрд рублей.


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