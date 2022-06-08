Уголовное дело возбудили против новосибирского священника за «фейки» про российскую армию

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Новосибирского священника Иоанна Курмоярова обвинили в распространении «фейков» о ВС РФ. Утверждается, что дело завели из-за видео под названием «Кто будет в аду, а кто в раю?», и оно касалось «спецоперации» в Украине. Священника задержали, у него забрали гаджеты, две иконы, деревянный крест и подрясник. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

На бывшего иеромонаха РПЦ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК за «фейки» про российскую армию. Он опубликовал видео «Кто будет в аду, а кто в раю?». Об этом сообщила Baza.

Утверждается, что видео касалось «спецоперации» в Украине. Священника задержали, у него забрали гаджеты, две иконы, деревянный крест и подрясник. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

Курмояров не ответил на сообщения Тайги.инфо.



В июне 2020 года иеромонаха Иоанна Курмоярова запретили в служении на два месяца «в связи с несоответствием званию клирика РПЦ». Он не мог совершать таинства, носить рясу и иерейский крест. Причиной запрета стала публикация священника с критикой главного храма Минобороны в подмосковном парке «Патриот», рассказывала Тайга.инфо.



Позже новосибирский митрополит Никодим снял запрет в служении в отношении иеромонаха Иоанна Курмоярова. Преподавать в духовной семинарии и оставаться в Новосибирске ему не разрешили. В августе 2020 года иеромонаха уволили из семинарии и выселили из общежития, несмотря на то, что временная прописка у него была продлена на два года. По словам Курмоярова, приказ об увольнении из семинарии издали только через 12 дней после окончания договора, что не может считаться законным.



Митрополит Никодим, как утверждал иеромонах, «препятствовал» его переходу в другие епархии РПЦ и «оказывает влияние на архиереев», которые приглашают Курмоярова на работу. Один из митрополитов сказал иеромонаху, что не возьмет его в штат из-за «характеристики» Никодима.