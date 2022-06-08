Турист из Калининграда упал со скалы на Байкале

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Житель Калининграда погиб во время экскурсии на Байкале. Он хотел сделать фотографии и упал со скалы.

Житель Калининграда 1983 года рождения пропал 7 июня в районе мыса Хобой на острове Ольхон на Байкале. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело мужчины под скалистым обрывом высотой 60-80 метров.



«По рассказам очевидцев житель города Калининград накануне в поселке Хужир познакомился с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе Хобой отошел от группы чтобы сделать кадры, после чего его не видели», — рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Погибшего мужчину передали сотрудникам полиции.