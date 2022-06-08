Жительница Рубцовска пристегнула мужчину наручниками к машине и сожгла
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Тело 68-летнего мужчины обнаружено в сгоревшем автомобиле на Алтае. Его руки были пристегнуты наручниками. По подозрению в убийстве задержана его близкая подруга, которая его моложе почти на 30 лет.
Труп немолодого мужчины был обнаружен в сгоревшем автомобиле вечером 6 июня недалеко от одного из сел в Егорьевском районе Алтайского края. Руки погибшего были пристегнуты наручниками, рассказали в региональном управлении СК.
В причастности к смерти 68-летнего мужчины заподозрили его 41-летнюю подругу. Женщина задержана.
Мотивы и способ убийства устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемой.
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