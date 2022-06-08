«В стране Изумрудного Будды»: выставка картин о Таиланде открывается в Новосибирске

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Выставка «В стране Изумрудного Будды» откроется 9 июня в Новосибирском государственном художественном музее. В экспозиции представлено около 130 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, созданных в ходе творческих экспедиций в Королевство Таиланд художниками России.

Выставка «В стране Изумрудного Будды» является продолжением академического трансазиатского художественно-просветительского проекта, посвященного 125-летию установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Таиланд. Его выставки последовательно проходят в 18 крупных городах Урала, Сибири и Дальнего Востока: Нижнем Тагиле, Челябинске, Екатеринбурге Тюмени, Омске, Новосибирске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Якутске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке. Итоговую экспозицию предполагается открыть в Государственном музее Востока в Москве.

В ходе творческих экспедиций в Таиланд известными российскими авторами были созданы многочисленные художественные произведения в различных видах и техниках изобразительного искусства, воспевающие красоты этой удивительной страны и показывающие добросердечный характер живущих в ней людей.

Лучшие из этих работ составили основу выставки «В стране Изумрудного Будды». Зрители могут увидеть работы последних лет академиков Российской академии художеств Рустама Яушева, Владимира Анисимова, член-корреспондента Российской академии художеств Ольги Яушевой, почетного академика Российской академии художеств Людмилы Юги, народного художника России Виталия Попова, заслуженных художников России Ирины Маковеевой, Елены Ненастиной, членов Союза художников России Светланы Могутиной, Михаила Стоячко, Татьяны Обуховой, Анны Милосердовой и других авторов.