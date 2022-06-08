Пенсионерка забила насмерть мужа бутылкой из-под водки в Новосибирской области

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Пенсионерка из Новосибирской области пойдет под суд за убийство сожителя. В ходе ссоры с рукоприкладством она нанесла мужчине около 70 ударов бутылкой из-под водки, от которых он умер.

Новосибирские следователи завершили расследование убийства бутылкой из-под водки. Смертельный конфликт произошел в Куйбышеве в апреле 2022 года. Обвиняемой стала 62-летняя женщина.



«Потерпевший распивая спиртные напитки, начал оскорблять обвиняемую, и стал наносить не менее девяти ударов в область лица и коленного сустава. В какой-то момент женщина взяла в руку рядом находящуюся пустую стеклянную бутылку из-под водки и в состоянии сильного душевного волнения нанесла не менее 69 ударов по голове и различным частям тела потерпевшего и легла спать», - говорится в сообщении СК.

Следующим утром женщина поняла, что сожитель не подает признаков жизни и вызвала скорую помощь.

Пенсионерке вменили ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием со стороны потерпевшего). Вину она признала.

Сначала фигурантке была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а после судебно-психологической экспертизы она была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.