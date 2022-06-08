Иркутяне, буряты и читинцы почувствовали сильное землетрясение

Жители Иркутска почувствовали сильное землетрясение. Также толчки ощущались в Улан-Удэ и даже Чите, отдаленной от Прибайкалья.

В Прибайкалье произошло землетрясение. Его почувствовали в Иркутске, сообщили Тайге.инфо местные жители. Они оценили его как «достаточно сильное».

«Я сидела на диване, у меня он закачался так, что мне захотелось за края схватиться, потом дверца шкафа приоткрылась, и в ней начали дребезжать зеркала», — рассказала редакции жительница города.

Повторных толчков пока не было.

«20:25 в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Интенсивность и эпицентр устанавливаются», — прокомментировали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сайт Байкальского филиала геофизической службы РАН, на котором должны оперативно публиковаться сводки о землетрясениях, недоступен на момент публикации.

UPD (19:40) Жители Читы и Улан-Удэ также почувствовали землетрясение, говорится в комментариях пользователей в телеграм-канале «Читы.ру«.

UPD (19:50) Такие впечатления у жителей Улан-Удэ от землетрясения.

«Многих сейсмособытие перепугало не на шутку. Своими впечатлениями наши земляки вовсю делятся в соцсетях, - пишет "Инфопол". Кто-то заявил, что в квартире тряслись даже стены, другие – что мебель просто "ходила ходуном". Третьи, по собственному же признанию, мысленно «попрощались с жизнью» и теперь опасаются повторных толчков».

UPD (19:53) По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в районе озера Хубсугул в Монголии, в 103 км западнее Иркутска и в 33 км на северо-северо-востоке от Бабушкина, сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев.

Магнитуда землетрясения оценивается в 4,9 балла, утверждает Кобзев. Эпицентр находился на глубине 10 километров.