Красноярские власти отказывают в компенсациях потерявшим жилье в майских пожарах

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Красноярские власти отказывают в компенсациях потерявшим жилье в майских пожарах
09 Июн 2022, 07:40

Пострадавшим от катастрофических пожаров в Красноярском крае в мае 2022 года начали отказывать в компенсациях. Чиновники делают это под предлогом наличия у пострадавших другого жилья.

«Погорельцы начали массово получать отказы в представлении компенсации. У многих не было зарегистрированных прав на дома: жили по распискам или в процессе строительства», — сообщил депутат красноярского заксобрания Александр Глисков (ЛДПР) в своем телеграм-канале. — Власти, как и ожидалось, начали учитывать иную недвижимость. Включая ипотеку. Или даже метры, принадлежащие родственникам, которые были зарегистрированы, но в сгоревших домах фактически не жили».

Депутат опубликовал два документа с отказами от администраций Ачинского и Уярского районов крае, которые сильнее других пострадали от пожаров в начале мая, когда палы травы перекинулись на жилье.

«Принято решение об отказе во включении вас в списки граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, в связи с имеющимся у заявленных граждан иного, пригодного для проживания, помещения в собственности или доли в праве общей собственности», — говорится в ответе главы Ачинского района Петра Хохлова одной из пострадавших.

«Отказать во включении в список граждан, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты в связи с утратой жилого помещения, так как гражданин не относится к категории граждан, указанных в ст. 3 закона Красноярского края от 19 мая 2022 года „О мерах социальной поддержки граждан, проживающих в жилых помещениях, утраченных в результате пожаров, возникших 7 мая“», — сказано в другом документе, подписанном главой Уярского района Сергеем Галатовым.

В начале мая в Красноярском крае огонь охватил 60 населенных пунктов. Огонь уничтожил 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений, погибло 8 человек. Губернатор-единоросс Александр Усс утверждал, что основной причиной пожаров стали аварии на объектах электроснабжения из-за шквалистого ветра: перехлест проводов, падение деревьев, искрение.


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