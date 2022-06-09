«Суперджет» вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности

© iraero.ru

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» не смог покинуть Иркутск из-за проблем с шасси. Судно вернулось в аэропорт.

Воздушное судно должно было выполнить рейс по маршруту Иркутск — Кызыл — Москва. Аварийная посадка совершена в 06:52. Самолет осматривают специалисты, пишет ИА «ИрСити».



На борту находились 87 человек, никто не пострадал. Будет предоставлен запасной самолет.