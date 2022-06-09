«Суперджет» вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности
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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» не смог покинуть Иркутск из-за проблем с шасси. Судно вернулось в аэропорт.
Воздушное судно должно было выполнить рейс по маршруту Иркутск —
Кызыл — Москва. Аварийная посадка совершена в 06:52. Самолет осматривают
специалисты, пишет ИА «ИрСити».
На борту находились 87 человек, никто не пострадал. Будет предоставлен запасной самолет.
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