«Суперджет» вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности

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«Суперджет» вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности
09 Июн 2022, 07:41

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» не смог покинуть Иркутск из-за проблем с шасси. Судно вернулось в аэропорт.

Воздушное судно должно было выполнить рейс по маршруту Иркутск — Кызыл — Москва. Аварийная посадка совершена в 06:52. Самолет осматривают специалисты, пишет ИА «ИрСити».

На борту находились 87 человек, никто не пострадал. Будет предоставлен запасной самолет.


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