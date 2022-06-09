Глава Новокузнецка признал бессмысленность писем жителей в мэрию

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов («Единая Россия») заявил, что жителям бессмысленно жаловаться в администрацию города. Он назвал документы от недовольных «несчастными».

Жительница Новокузнецка дозвонилась в регулярный эфир «Утро с мэром» 9 июня. Она зачитала текст официальных обращений в мэрию, которые направляли жители дома № 4 по улице 25 лет Октября из-за того, что через автомобили вынуждены проезжать через их двор из-за плохого состояния основной дороги.

Но чиновники прервал женщину, передает «Сибдепо», и заявил, что «эти письма не работают».

«Зачем вы читаете документы, которые сложно читаются и изобилуют этими номерами законов. В чем проблема, скажите, пожалуйста. Отведите глаза от письма, посмотрите на экран и пообщайтесь со мной. Зачем вам эти письма, вы общаетесь с главой города? Вам эти письма не нужны, они не работают. Вы общаетесь сейчас по телевизору с главой города. Отведите глаза от этих писем и несчастных документов. Что нужно сделать?» — сказал единоросс в прямом эфире.

Но и на этом не все. Горожанку «оборвали на полуслове», пишет издание, а ведущий программы сказал, что «ездит там постоянно» и дорога нормальная, за исключением «небольшой колейности». Сергей Кузнецов же предположил, что участок входит в программу «Безопасные и качественные дороги» в этом году «или следующем».