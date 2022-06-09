Крупный цех по производству матрасов загорелся в Новосибирске

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Крупный цех по производству матрасов загорелся в Новосибирске
09 Июн 2022, 09:43

В Новосибирске загорелся цех по производству матрасов. Пожар охватил 500 кв. метров. Его потушили за час. Пострадавших нет.

Крупный пожар на площади 500 кв. метров потушили в производственном здании на улице Королева, 40 в Дзержинском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 10:44 по местному времени пожар локализован на площади 500 кв. метров, по оперативной информации, погибших и пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

По данным ведомства, горела текстильная продукция на втором этаже цеха по производству матрасов, два человека оказались отрезанными на пятом этаже из-за дыма, их спасли с помощью автолестницы. 

На месте работали восемь единиц основной техники и четыре — специальной. Дознаватели МЧС установят причину произошедшего.


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