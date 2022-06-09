Крупный цех по производству матрасов загорелся в Новосибирске
© 54.mchs.gov.ru
В Новосибирске загорелся цех по производству матрасов. Пожар охватил 500 кв. метров. Его потушили за час. Пострадавших нет.
Крупный пожар на площади 500 кв. метров потушили в производственном здании на улице Королева, 40 в Дзержинском районе Новосибирска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В 10:44 по местному времени пожар локализован на площади 500 кв. метров, по оперативной информации, погибших и пострадавших нет», — уточнили в МЧС.
По данным ведомства, горела текстильная продукция на втором этаже цеха по производству матрасов, два человека оказались отрезанными на пятом этаже из-за дыма, их спасли с помощью автолестницы.
На месте работали восемь единиц основной техники и четыре — специальной. Дознаватели МЧС установят причину произошедшего.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Кто может возглавить Новосибирскую область? Дмитрий Савельев Выставка авангардистов «Зачем?» открывается в Новосибирске Только КПРФ и один эсер оказались против признания «иноагентами» за «убеждение». Список голосовавших за поражение в правах Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине Байкальское землетрясение ощущалось в сотнях городов и поселков
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo