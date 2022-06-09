Управделами новосибирского губернатора заказало номера в элитных «недружественных» отелях за 1,5 млн

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Управделами новосибирского губернатора заказало номера в элитных «недружественных» отелях за 1,5 млн
09 Июн 2022, 09:41

Управление делами новосибирского губернатора Андрея Травникова («Единая Россия») потратит бюджетные деньги на элитные номера в московских гостиницах, в том числе напротив здания ФСБ на Лубянке. Представительский люкс обойдется в 74 тыс. рублей за ночь. При этом чиновников планируют селить в отелях сети, которая объявили об уходе из России.

Управделами новосибирского губернатора подписало контракты на оказание гостиничных услуг во время командировок в Москву. Чиновникам понадобились элитные номера в отелях St Regis и Ritz-Carlton, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

«Договорная» цена на номера в Ritz, предложенные чиновникам, начинается от 18 тыс. рублей за ночь за номер «Супериор Кинг» с видом во двор. При этом «опубликованная» цена такого номер с завтраком — 70 тыс. в сутки.

Номер «Делюкс Кинг» по «договорной цене» обойдется в 21,6 тыс., «Гранд Делюкс Кинг» — 24 тыс, «Представительский люкс» — 60 тыс. рублей. Самый дорогой — представительский люкс с клубным доступом — 74,4 тыс. рублей по «договорной цене» и 130 тыс. по «опубликованной».
Внутри чиновников облправительства ждут мраморная ванна, полы с подогревом и мебель из ценного дерева. Предусмотрены спа и массаж.

В отеле Regis цены поскромнее: от 17,4 до 30 тыс. рублей.

При этом бренды The Ritz-Carlton и St Regis принадлежат гостиничному оператору Marriott International. Недавно он объявил об уходе из России. Сейчас на сайте Ritz-Carlton нет официальных предложений номеров в России.

Контракты подписаны с ООО «Хотэл Менеджмент Компани» (на Ritz) и с АО «Отель Никольская» (на Regis). Договоры рассчитаны до конца 2022 года. Деньги выделят из бюджета Новосибирской области.


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