Трое полицейских разбились в Омской области в аварии с большегрузом
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Автомобиль с полицейскими попал в аварию в Омской области. Их машина столкнулась с большегрузом, сотрудники МВД погибли.
Авария со смертельным исходом произошла на 932 километре трассы Челябинск – Новосибирск в Омской области утром 9 июня.
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Веста» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение большегрузом Mercedes. В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке погибли», - говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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