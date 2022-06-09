Байкальское землетрясение ощущалось в сотнях городов и поселков

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Байкальское землетрясение ощущалось в сотнях городов и поселков
09 Июн 2022, 09:52

Произошедшее 8 июня землетрясение на Байкале могло ощущаться в сотнях населенных пунктов нескольких регионов Сибири. Подобный толчок в этом районе последний раз фиксировали в 1990-е. Также зарегистрировано более 10 афтершоков.

На сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН, в списке населенных пунктов, куда «докатилось» землетрясение, свыше 440 населенных пунктов Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, во многих из них ощущались толчки в 6,5 и 4 балла. В Большом Голоустном интенсивность толка оценили в 7 баллов.

Землетрясение в 8,3 баллов произошло вечером 8 июня в акватории Байкала, в 17 км от поселка Большое Голоустное Иркутской области.

После основного толчка сейсмологи зафиксировали афтершоки. «Афтершоковая активность была. Второй сильный толчок [имел энергетический класс] 9,6. И было порядка 10 [менее сильных толчков]», - рассказала ТАСС директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

Собеседница отметила, что землетрясение по своей силе было характерным для озера, середина Байкала «активна всегда». Но в районе поселка Большое Голоустное подобное по силе землетрясение последний раз регистрировали в 1990-е годы. Чаще всего в том районе фиксируют толчки в три-четыре балла.


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Байкальское землетрясение ощущалось в сотнях городов и поселков
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