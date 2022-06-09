Только КПРФ и один эсер оказались против признания «иноагентами» за «убеждение». Список голосовавших за поражение в правах

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Госдума РФ поддержала законопроект единороссов об ужесточении порядка признания «иностранными агентами» жителей России. Власти хотят объявлять людей «иноагентами» без доказательства зарубежного финансирования.

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». По нему «иноагентом» смогут признавать без доказательств получения денег из иностранных источников. Достаточно будет «получать поддержку или находиться под иностранным влиянием в иных формах». Под этим авторы понимают «оказание организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах», а также «оказание воздействия, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

При этом люди или организации должны вести «политическую деятельность», собирать информацию о военной деятельности России или «распространять сообщения и материалы для неограниченного круга лиц».

Законопроект также предполагает создание единого реестра «иностранных агентов» вместо четырех нынешних (НКО, СМИ, физлица и незарегистрированные объединения). В него хотят добавлять и людей, «аффилированных» с уже существующими «иностранными агентами». К ним предполагается относить людей, получавших деньги от уже попавших в реестр «иностранных агентов» или принимавших участие в их деятельности.

Более того, «иноагентам» хотят запретить вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, «производить информационную продукцию для несовершеннолетних» и получать государственную финансовую поддержку — например, гранты, а также инвестировать в стратегические предприятия в России.



Среди авторов законопроекта оказались новосибирский депутат Дмитрий Савельев, представитель Кузбасса Олег Матвейчев (оба — «Единая Россия»), а также депутат от Забайкалья Роза Чемерис ( «Новые люди»).

«Надо быть патриотом и не быть предателем»

По словам депутата Госдумы Валерия Гартунга («СРПЗП»), который единственный из эсеров голосовал против, «теперь любой гражданин России может быть признан иностранным агентом со всеми вытекающими последствиями»: «Запрет на участие в выборах, на работу на государственных и муниципальных должностях, занятие бизнесом, просветительской и образовательной деятельностью».

«Интересно, как в законе определяется, кто является иностранным лицом: им можно считать любое юридическое лицо, работающее на территории РФ, кроме государственных компаний. То есть, если вы работаете на заводе, который поставляет продукцию на экспорт, вы по определению попадаете под влияние иностранного лица, — отметил Гартунг. — Я задал вопрос автору законопроекта Андрею Луговому (ЛДПР), как нужно жить рядовому гражданину, чтобы не попасть под этот закон. Он ответил, что надо быть патриотом и не быть предателем. И тут же назвал предателями всех, кто выступил против его законопроекта».

«За» были 346 депутатов (фракции «ЕР», ЛДПР, «СР» почти в полном составе), а также представительница «Новых людей» Роза Чемерис от Забайкалья. Не голосовали 37 коммунистов, еще 15 из КПРФ были против, четверо воздержались. Также воздержались 12 «Новых людей» и два эсера.

Тайга.инфо рассказывает, как голосовали сибирские депутаты Госдумы от «Единой России».

Новосибирская область:

Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев, Олег Иванинский, а также Александр Жуков, который представляет и Омскую область — за.

Омская область:

Оксана Фадина, Игорь Антропенко — за.

Томская и Кемеровская области (как самая большая территориальная группа единороссов, включая округа):

Александр Максимов, Антон Горелкин, Вячеслав Петров, Вероника Власова, Олег Матвейчев, Владимир Самокиш, Татьяна Соломатина, Павел Федяев и Михаил Киселёв — за.



Дмитрий Исламов — не голосовал

Алтайский край:

Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор и Владимир Шаманов, который также представляет Республику Алтай — за.



Республика Алтай:

Роман Птицын — за.

Красноярский край:



Александр Дроздов, Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Алексей Веллер, а также Шолбан Кара-оол и Артур Чилингаров, которые представляют еще и Туву с Хакасией — за.



Хакасия:



Сергей Сокол — за.

Тува:

Айдын Сарыглар — за.

Иркутская область:

Сергей Тен, Антон Красноштанов, Александр Якубовский Мария Василькова — за.



Бурятия:

Вячеслав Дамдинцурунов, Николай Будуев — за.



Забайкалье:

Александр Скачков, Андрей Гурулёв — за.



Кроме того, законопроект поддержали избранный от Новосибирской области Александр Аксёненко (СРПЗП) и от Томской области — Алексей Диденко (ЛДПР).

Полный список сибирских депутатов смотрите в инофграфике Тайги.инфо.





Подготовил Ярослав Власов