Выставка авангардистов «Зачем?» открывается в Новосибирске

© vk.com/zocol_nsk
Выставка авангардистов «Зачем?» открывается в Новосибирске
09 Июн 2022, 12:29

В Новосибирске открывается художественная выставка под названием «Зачем?» Авторы поборются с запретами с помощью метафор.

Выставка «Зачем?» открывается в арт-пространстве «ЦОКОЛЬ» на Вокзальной магистрали,16. Ее проведет передвижная галерея «Шамолин и Передвижники», сообщили Тайге.инфо организаторы.

«Эту страну никак не отпустит прошлое. Вновь нас окружили вещи, которые нельзя называть. Слова, которые нельзя говорить. Вопросы, которые нельзя задавать. Знакомая история, — сказано в анонсе. — Но в этой стране так же есть и искусство. А у искусства есть веками проверенное средство против запрета: метафора. Слова не будут сказаны, — но вопрос появится. Для того, кто сумеет прочесть метафору».

На выставке покажут картины сибирских авангардистов, сюрреалистов и передвижников. Музыкальное сопровождение будет от коллектива Suprotive (сибирский техно-пост-панк).


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия Траты бюджетов на траурные предметы в Сибири с 24 февраля выросли в 17 раз. В лидерах Бурятия
Последние материалы
09 Июн, 13:08
Кто может возглавить Новосибирскую область? Дмитрий Савельев
09 Июн, 12:29
Выставка авангардистов «Зачем?» открывается в Новосибирске
09 Июн, 11:18
Только КПРФ и один эсер оказались против признания «иноагентами» за «убеждение». Список голосовавших за поражение в правах
09 Июн, 10:23
Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине
09 Июн, 09:52
Байкальское землетрясение ощущалось в сотнях городов и поселков
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования