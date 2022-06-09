Выставка авангардистов «Зачем?» открывается в Новосибирске
© vk.com/zocol_nsk
В Новосибирске открывается художественная выставка под названием «Зачем?» Авторы поборются с запретами с помощью метафор.
Выставка «Зачем?» открывается в арт-пространстве «ЦОКОЛЬ» на Вокзальной магистрали,16. Ее проведет передвижная галерея «Шамолин и Передвижники», сообщили Тайге.инфо организаторы.
«Эту страну никак не отпустит прошлое. Вновь нас окружили вещи, которые нельзя называть. Слова, которые нельзя говорить. Вопросы, которые нельзя задавать. Знакомая история, — сказано в анонсе. — Но в этой стране так же есть и искусство. А у искусства есть веками проверенное средство против запрета: метафора. Слова не будут сказаны, — но вопрос появится. Для того, кто сумеет прочесть метафору».
На выставке покажут картины сибирских авангардистов, сюрреалистов и передвижников. Музыкальное сопровождение будет от коллектива Suprotive (сибирский техно-пост-панк).
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Кто может возглавить Новосибирскую область? Дмитрий Савельев Выставка авангардистов «Зачем?» открывается в Новосибирске Только КПРФ и один эсер оказались против признания «иноагентами» за «убеждение». Список голосовавших за поражение в правах Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине Байкальское землетрясение ощущалось в сотнях городов и поселков
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo