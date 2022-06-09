Выставка авангардистов «Зачем?» открывается в Новосибирске

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В Новосибирске открывается художественная выставка под названием «Зачем?» Авторы поборются с запретами с помощью метафор.

Выставка «Зачем?» открывается в арт-пространстве «ЦОКОЛЬ» на Вокзальной магистрали,16. Ее проведет передвижная галерея «Шамолин и Передвижники», сообщили Тайге.инфо организаторы.

«Эту страну никак не отпустит прошлое. Вновь нас окружили вещи, которые нельзя называть. Слова, которые нельзя говорить. Вопросы, которые нельзя задавать. Знакомая история, — сказано в анонсе. — Но в этой стране так же есть и искусство. А у искусства есть веками проверенное средство против запрета: метафора. Слова не будут сказаны, — но вопрос появится. Для того, кто сумеет прочесть метафору».

На выставке покажут картины сибирских авангардистов, сюрреалистов и передвижников. Музыкальное сопровождение будет от коллектива Suprotive (сибирский техно-пост-панк).

