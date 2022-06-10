«Ни инвентаря, ни питания, ничего нет»: экс-главный тренер ФК «Новосибирск» о причинах провала

© 4s-info.ru. Андрей Перлов (слева) и министр спорта Сергей Ахапов

Футбольный клуб «Новосибирск», принадлежащий областному правительству, провалил очередной сезон при солидном финансировании из бюджета. Команда снова поменяла тренерский штаб, но у ее руля остаются гендиректор Андрей Перлов и «серый кардинал» Константин Кричевский. Бывший главный тренер Павел Могилевский рассказал об ужасных условиях работы, а эксперты допускают коррупцию при попустительстве минспорта и не видят выхода из болота, в которое погрузился местный футбол.

ФК «Новосибирск» занял лишь шестое место в своей группе второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2). Команда опять не выполнила задачу выйти в ФНЛ и потеряла очередного главного тренера Павла Могилевского. Вместо него уже назначен бывший главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский, сообщили в «Вечернем разговоре с Артемом Роговским» на радио «Городская волна».

При финансировании из областного бюджета в 250 млн рублей одна победа ФК «Новосибирск» в прошедшем сезоне обошлась налогоплательщикам в 16,6 млн рублей.

Гендиректор против тренера

«Оценка игры главной команды неудовлетворительная, потому что шестое место — это не то, на что мы рассчитывали, — признал гендиректор клуба Андрей Перлов в эфире „Городской волны“. — Я думаю, что есть вина на всех: и на мне, и на главном тренере. На мне — что нужно было меньше доверять тренеру и решать задачи по-другому. Тренеру — посмотреть, с кем он играет: освободиться от игроков, которые не подходят, а не пытаться вытянуть их на какой-то уровень».

Перлов утверждал, что «в основном игроки собирались по рекомендации главного тренера», а недавнее разгромное домашнее поражение от «Тюмени» 0:4 он объяснил тем, что команда не была физически готова. «Со своей стороны для подготовки команды было сделано все абсолютно», — сказал он.

Бывший главный тренер «Новосибирска» Павел Могилевский удивился высказываниям Перлова. «Я не буду никаких претензий предъявлять. Зачем? Пускай работает, а вы смотрите дальше, как ваш клуб гибнет и протухает», — отметил он.

Могилевский рассказал в эфире радио, что, по его мнению, «основной человек, который говорит и советует Перлову» в клубе — это бывший многолетний гендиректор ФК «Сибирь» Константин Кричевский. Именно при нем «Сибирь» была обанкрочена и перешла под полный контроль областного правительства, став ФК «Новосибирск».

«Проблем было очень много. Не было ни одного контрольного матча до начала чемпионата, комплектовались по остаточному принципу, — рассказал Могилевский. — <…> По большому счету, когда выкатили календарь, я сразу сказал — снимайте задачу, это невозможно. В конце сезона мы, конечно, могли совершить маленькое чудо для Новосибирска, но чуда не случилось, потому что работать должны все вместе, а не только тренерский штаб. <…> Ни инвентаря, ни питания, ничего нет. Что он [Перлов] там рассказывает? Пускай дальше рассказывает, только министру спорта».

Могилевский напомнил, что в тройке лидеров четвертой группы ФНЛ-2 все тренеры работают не менее двух-трех лет: «Команда собрана, у них есть базы. То есть после тренировки есть восстановительные процедуры. Я сколько с Перловым ругался, что он не хотел кормить команду — это для меня был вообще шок. Я ему объяснял, что ребята после тренировки должны просто покушать и не доширак. Но у него свое видение — он считал, что они получают зарплату и должны сами кушать».

Министерство спорта возглавляет Сергей Ахапов. Именно минспорта и принадлежит ФК «Новосибирск». Добавим, что гендиректор клуба Андрей Перлов также руководит Федерацией футбола Новосибирской области и ООО «Академия ФК „Новосибирск“».

«Крысята в доме»

Связи Перлова в других структурах, а также его отдаленное отношение к футболу вызывают вопросы у экспертов и болельщиков. Сам Перлов — олимпийский чемпион по спортивной ходьбе, что, конечно, символично в связи с провалами ФК «Новосибирск» и скоростью передвижения игроков.



Бывшие генеральные директора ФК «Сибирь» Андрей Полищук и Семён Семененко, который в свое время выступал за юношескую сборную России, также обратили внимание на проблемы менеджмента клуба. Они собрались в студии «Вечернего разговора».

Полищук рассказал, что после неудачного сезона болельщики и ветераны спорта обратились к губернатору Андрею Травникову («Единая Россия») с просьбой организовать встречу с руководством клуба и учредителем. В итоге собрание с участием замминистра спорта региона действительно прошло.

«Меня возмутила степень некомпетентности, степень хамства руководителей футбольного клуба и федерации. Это выходит за грань. Сначала вводили в заблуждение, рассказывали, что воспитанники играют — думают, что мы такие наивные и не знаем, что, следуя из положения ФНЛ-2, они должны быть в заявке. <…> Развели там кумовство: дети, жены, любовники, любовницы тренерами методистами работают — общественность задавала такие вопросы. И люди не стесняются. Такого никогда не было, и это считается нормальным, — отметил Полищук. — Приводится пример, что [бюджет клуба в] 250 млн — это деньги, вроде как, не только на футбольную команду, а на академию. Но потом родители приводят факты, что [с них] собираются деньги за занятие, за аренду помещений, форму продают — насколько это законно? Меня еще возмутило — каждый год в заявке по 20 футболистов меняем, подкладываем чьи-то яйца погреть. Как кукушка кто-то их приносит: зарплату получают по 100–200 тыс., год тренируются, никаких спортивных задач не решается, люди зарабатывают и уезжают».

А вот что, как утверждают в региональном правительстве, сказал на встрече замминистра спорта Олег Савонин: «В состав АНО ФК „Новосибирск“ входит не только основная команда, но и футбольная школа, в которой занимаются больше 500 ребятишек. Результаты у юношеских команд — неплохие, проводится достаточно много турниров. Создана женская команда, девушки выступают на первенстве России, в этом сезоне юноши команды „Новосибирск“ дебютировали на первенстве ЮФЛ. Поэтому работу всей структуры ФК „Новосибирск“ мы считаем удовлетворительной, признавая необходимость изменений в клубе».

Кроме того, по словам Полищука, работники клуба теперь даже «матерят болельщиков». Он считает, что Перлов «не понимает свою некомпетентность»: «Уважаемый человек, зачем ты так позоришься и позоришь город?»

Также, как утверждает Полищук, общественность и ветеранов футбола не пустили на заседание областной федерации во главе с Перловым. «Была потасовка, чуть ли не драка. А я начинаю понимать почему — вот они везде рапортуют, что на [детскую] академию уходит 100 млн, а родителям присылают договоры с требованием денег. Министерство спорта знает это? У меня такое ощущение, что кто-то там прикрывает, чтобы кто-то пососал с бюджета. Потому что заявления одни».

«Кто-то подгрызает, крысята какие-то, наверное, в доме. Что меня возмущает — там же есть местные ребята, которые всё это видят. Люди же не идиоты — а потом, как вы будете им смотреть [в глаза]? И [тому], кто это крышует — всё видно», — считает Полищук.

Семён Семененко согласен с тем, что последние сезоны свидетельствуют о системных проблемах менеджмента. «У нас из года в год происходят одни и те же вещи. Приходит тренер, набирает команду в авральном режиме, неудачно выступает и в конце сезона, не выполняя спортивную задачу, на него всех собак вешают, — отметил он. — С ним прощаются, остается в команде два-три человека на контрактах. Приходит новый главный тренер. И все происходит по кругу».

По мнению Семененко и бывшего главного тренера «Новосибирска» Могилевского, в регионе низкий уровень подготовки молодых футболистов. «То, что я смотрел по молодым — ну, если они на КФК не играют по большому счету, проигрывают, то очень-очень плачевно в Новосибирске с футболом», — констатировал Могилевский.

«Если вспомним, Андрей Перлов кроме ФК „Новосибирск“ также возглавляет федерацию футбола, которая в том числе ответственна за подготовку спортивного резерва в нашем субъекте, за систему соревнований. Система соревнований не позволит взрастить тот продукт, который будет интересен кому-либо», — добавил Семененко.

Добавим, что и Семененко, и Полищуку прежде дали проработать на посту гендиректора клуба лишь 4–5 месяцев. Они, по их же словам, пытались наладить работу бухгалтерии, сократить непонятные траты и перестроить работу самой системы.

«В течение первого месяца, когда мы окунулись внутрь, увидели изнанку, все нарывы и проблемы — на моей памяти, кажется, вообще ни одного позитивного момента не было, — вспомнил Семененко. — Но в конце месяца мы определились с шагами, которые нужно предпринять, и пошли в совет учредителей. На что было отвечено — вы подождите, никаких кадровых решений вы принимать не будете, готовьте команду, назначайте тренера, ищите игроков, это та зона ответственности, где вы можете влиять. Эта система, как и всегда, инородное тело выдавила из себя».

Экс-гендиректор «Сибири» отметил, что во всей этой ситуации возникают вопросы к учредителю клуба, то есть министерству спорта. Комфортно ли чиновнику находиться «в такой компании, в одной лодке».

Подготовил Ярослав Власов