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Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия станет жить лучше еще через 10 лет. Впервые он занял свой пост в 2000 году.

«У нас есть замечательные научные школы, в том числе математические. И во всех этих направлениях есть проблемы и вопросы, которые нужно решать. Но у нас есть возможности это сделать. И если мы будем идти по этому пути, успех обеспечен», — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями в Москве.

«То есть лучше будем жить через 10 лет?» — спросили Путина из зала.

«Да. А это, в конце концов, должно привести к повышению качества жизни, совершенно верно», — утверждает президент.

Федеральные СМИ не раз обращали внимание на невыполненные обещания Путина. Он, в частности, уверял, что не поднимет пенсионный возраст и не поменяет Конституцию под себя.

Владимир Путин, которому уже 69 лет, пришел в высшие органы власти РФ еще в 1996 году на пост заместителя управделами президента. Затем его назначили директором ФСБ, а затем — сразу главой правительства РФ. 31 декабря 1999 года президент Борис Ельцин ушел в отставку и назначил его и.о. главы государства — тот выиграл выборы. Затем переизбрался в 2004-м, а в 2008-м президент Дмитрий Медведев назначил его премьер-министров. После изменения Конституции в 2012-м Путин снова стал президентом, а также в 2018-м. В 2020-м он подписал указ, который снова изменил Конституцию РФ и обнулил его предыдущие сроки, дав возможность снова баллотироваться на выборах 2024 года.