Обещавший не поднимать пенсионный возраст Путин пообещал жить лучше через 10 лет
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия станет жить лучше еще через 10 лет. Впервые он занял свой пост в 2000 году.
«У нас есть замечательные научные школы, в том числе математические. И во всех этих направлениях есть проблемы и вопросы, которые нужно решать. Но у нас есть возможности это сделать. И если мы будем идти по этому пути, успех обеспечен», — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями в Москве.
«То есть лучше будем жить через 10 лет?» — спросили Путина из зала.
«Да. А это, в конце концов, должно привести к повышению качества жизни, совершенно верно», — утверждает президент.
Федеральные СМИ не раз обращали внимание на невыполненные обещания Путина. Он, в частности, уверял, что не поднимет пенсионный возраст и не поменяет Конституцию под себя.
Владимир Путин, которому уже 69 лет, пришел в высшие органы власти РФ еще в 1996 году на пост заместителя управделами президента. Затем его назначили директором ФСБ, а затем — сразу главой правительства РФ. 31 декабря 1999 года президент Борис Ельцин ушел в отставку и назначил его и.о. главы государства — тот выиграл выборы. Затем переизбрался в 2004-м, а в 2008-м президент Дмитрий Медведев назначил его премьер-министров. После изменения Конституции в 2012-м Путин снова стал президентом, а также в 2018-м. В 2020-м он подписал указ, который снова изменил Конституцию РФ и обнулил его предыдущие сроки, дав возможность снова баллотироваться на выборах 2024 года.