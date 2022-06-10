Бурятский офицер стрелял по контрактнику в лесу и пытал его

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Офицер в Бурятии пытал военнослужащего. Он также вывез его в лес, где несколько раз выстрелил в него и угрожал убить.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел дело старшего лейтенанта Андрея Николайчука, которого обвинили в превышении полномочий (пункты «а», «б» ст.286 УК). Об этом говорится в карточке дела.

«Из-за того, что военнослужащий отсутствовал на службе, лейтенант вывез его в лес, выстрелил в ногу, дважды выстрелил возле уха военнослужащего, нанес несколько ударов рукояткой пистолета по пальцам руки и в область уха потерпевшего, а также угрожал застрелить его. Кроме этого, по приказу Николайчука потерпевшего на два часа пристегнули наручниками к батарее отопления», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Как уточнили в Улан-Удэнском суде, офицер хотел «наказать» контрактника за то, что тот не явился в часть.

Судья Зинаида Спиридонова приговорила Николайчука к 3,5 годам колонии общего режима, лишила воинского звания и права занимать должности на госслужбе на 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

