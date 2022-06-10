Новосибирское правительство подало иск к концессионеру четвертого моста

© vis-group.ru

Новосибирская область в лице минтранса подала иск к «Сибирской концессионной компании». Дело касается строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске, который возводит ответчик, подконтрольный питерской группе «ВИС».

Минтранс направил в арбитражный суд иск к «Сибирской концессионной компании» «об обязании предоставить документацию». В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены правительство Новосибирской области, ГКУ «Мост» и фирма «ВИС». Рассмотрение дела назначено на 4 июля. Детали требований пока в материалах не раскрыты.



С «Сибирской концессионной компанией» Новосибирскую область связывает строительство платного моста через Обь. Компания подконтрольна питерской группе «ВИС».

В фирме подтвердили, что дело связано с этим объектом. «Иск, поданный в отношении «Сибирской концессионной компании», касается рабочих взаимоотношений концедента и концессионера в процессе реализации концессионного проекта по созданию моста через реку Обь в Новосибирске. Производственная фирма «ВИС» является генеральным подрядчиком этого проекта», — прокомментировали в «ВИС» сайту Infopro54.

Соглашение на возведение четвертого моста было подписано в 2017 году. Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

Аудиторы уже заявляли о срыве сроков строительства моста почти на год. Хотя в «ВИС» утверждают, что объект изначально по контракту с региональным правительством должны были сдать в конце 2023 года. Впрочем, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин требовал ввести его в эксплуатацию в декабре 2022-го.

Тайга.инфо выяснила, что основатели корпорации связаны с топ-менеджерами Газпром-банка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».