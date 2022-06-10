Выставка о словах, ﻿﻿﻿«которые нельзя говорить», открылась в Новосибирске

© Тайга.инфо/Татьяна Душутина

В Новосибирске открывается художественная выставка под названием «Зачем?» Авторы борются с запретами с помощью метафор. Фоторепортаж Тайги.инфо.

Выставка «Зачем?» открылась в арт-пространстве «ЦОКОЛЬ» на Вокзальной магистрали,16. Ее организовала галерея «Шамолин и Передвижники».

«Эту страну никак не отпустит прошлое. Вновь нас окружили вещи, которые нельзя называть. Слова, которые нельзя говорить. Вопросы, которые нельзя задавать. Знакомая история, — сказано в анонсе. — Но в этой стране так же есть и искусство. А у искусства есть веками проверенное средство против запрета: метафора. Слова не будут сказаны, — но вопрос появится. Для того, кто сумеет прочесть метафору».

В арт-пространстве выставлены картины сибирских авангардистов, сюрреалистов и передвижников. Работы, как показалось, пытаются завуалированно осмысливать происходящее на фоне «спецоперации» в Украине.

Фото Татьяны Душутиной