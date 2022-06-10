Новый микрорайон появится в Омске

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Мэрия Омска утвердила проект планировки нового микрорайона в Кировском округе. На этой территории девелопер «Брусника» реализует проект «Кварталы Драверта». Развитие площадки продлится 12 лет: будут построены более 300 тыс. кв. метров жилья, парки, детские сады, школа.

Постановление администрации охватывает участок в 1,3 тыс. га в границах улиц Конева — Волгоградской — Лукашевича и левого берега Иртыша. В документе отмечено, что с конца 1990-х здесь ведется активное строительство. Только за последние десять лет возведено более 1,2 млн кв. метров жилья.



В перспективе, согласно проекту планировки, число жителей этой территории увеличится до 168 тыс. Здесь будут построены новые школы, детские сады, общественно-деловые и спортивные учреждения. Под парки, скверы и зеленые бульвары отдадут почти 200 га.

«Кварталы Драверта» — проект преобразования территории в границах улиц 3-я Островская — Крупской — Шаронова — 1-я Рыбачья, рассказали в «Бруснике». Его мастер-план компания разработала вместе с датскими архитекторами, обладающими большим опытом создания гуманной среды.

«Мы хотим показать, как человек может преобразовать пространство, какими могут быть новые стандарты жилья, как создать среду принципиально иного качества, — комментирует директор филиала „Брусники“ в Омске Михаил Ансимов. — Мы верим в этот регион и эту территорию, верим, что наши идеи найдут отклик у горожан».

Развитие площадки начнется в 2022 году и продлится 12 лет. За этот период здесь появится более 300 тыс. кв. метров жилья, большая школа со спортивным кластером, несколько детских садов, два парка и пешеходный бульвар.