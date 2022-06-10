Бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя обвинили в хищении 900 млн на красноярском метро

© wikipedia.org/Anton Nosik. Олег Митволь

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь задержан в Москве. Его якобы обвиняют в хищении около 1 млрд на строительстве красноярского метро. Политик и экс-чиновник уже арестован, утверждают источники агентств. Его помощница это отрицает.

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь задержан в Москве, передает РБК со ссылкой на источники. Его якобы задержали в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь в Дубай.

Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро», утверждает издание.

После ухода из Росприроднадзора Митволь стал префектом Северного административного округа Москвы. Затем он основал политическую партию «Альянс Зеленых». В 2015-м его сместили с руководящего поста в партии, а в 2016-м он возглавил список партии «Зеленые» на выборах Госдумы.

Первоначальный проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу компанией «КрасноярскТИСИЗ», принадлежащей Митволю, ещё в декабре 2019 года, но был возвращен обратно на доработку. В 2020 году Митволь попытался объяснить затянувшееся согласование документации коронавирусом — якобы Главгосэкспертиза заморозила работу на время эпидемии. Однако государственное учреждение опровергло слова бизнесмена, заявив, что работает в плановом режиме, рассказывала Тайга.инфо.

«КрасноярскТИСИЗ» называет себя крупнейшим за Уралом предприятием, специализирующимся в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. По информации сервиса «Контур-Фокус», выручка компании в 2021 году составила 217,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн.

АО «КрасноярскТИСИЗ» возглавляет Владимир Жарков, а вот его акционеры не раскрываются. С Олегом Митволем организация, по данным «Контур-Фокус», связана через дочернюю структуру — УК «Дальневосточная Строительная Компания», ее вторым учредителем является «Методический Центр по Отходам», которым владеют Олег Митволь и Павел Киреев.

Имя Киреева фигурирует в данных еще нескольких фирм, он когда-то был учредителем компании под названием «Спортбэт».

Митволь упоминается в данных более 20 организаций как действующий или бывший участник. Ему, например, принадлежит убыточный «Полигон» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), доли в ГК «Трэнд» (строительство), чистая прибыль которой в 2021 году составила 7,1 млн рублей, и в красноярской ПК «Меркурий» (разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина) с чистой прибылью в 1,7 млн рублей.

«Циркулировали слухи, что победу компании Митволя в конкурсе на актуализацию проекта метро протежировал губернатор Александр Усс, - писал "Бабр". - Заполучив подряд на обновление проектно-сметной документации, бизнесмен положил глаз и на строительство, деньги на которое, как ожидают в Сером доме и в «ТИСИЗе», выделит федерация».



Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.



Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их назовут: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

UPD (14:08) Суд в Красноярске уже арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней.

UPD (14:38) Помощница Митволя утверждает, что ему не предъявлено обвинений, а сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково» «проводят беседу» с ним, передает РИА Новости. Митволь якобы собирался на отдых в Турцию.

UPD (14:54) А теперь в пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили «Интерфаксу», что Центральный районный суд Красноярска отправил политика в СИЗО на месяц и 17 дней.