Дело бывшего главы новосибирской «ЕР» дошло до суда

© Кирилл Канин. Александр Морозов (справа)

Дело бывшего главы новосибирского регионального отделения «Единой России» Александра Морозова дошло до суда. Его обвиняют в мошенничестве с грантом из бюджета.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-депутата новосибирского заксобрания Александра Морозова. Об этом сообщило само ведомство 10 июня.

«По версии следствия, обвиняемый организовал получение сельскохозяйственным предприятием государственной субсидии в сумме свыше 41 млн рублей на строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии. Для придания видимости исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии по его указанию в цехе частично были проведены строительно-монтажные работы, — считает гособвинение. — При этом почти 19 млн рублей бюджетных средств похищены мужчиной посредством перечисления по фиктивным договорам подконтрольным ему юридическим лицам».

По словам источника, в 2019—2020 годах Морозов, как считает следствие, помог «подконтрольному ему „Коченевскому мясокомбинату“» получить грант на 41 млн рублей от областного министерства сельского хозяйства. Ранее ущерб оценивался в 15 млн.

Александр Морозов — председатель совета директоров «Коченевской птицефабрики». Ее выручка в 2021 году составила 433 млн рублей, а чистый убыток — около 107 млн. Птицефабрика столкнулась с проблемами, остановив работу из-за роста цен на корм, технику и лекарства.

СППК «Коченевский мясокомбинат» возглавляет Сергей Осипов. Выручка кооператива в 2020 году составила лишь 7 млн рублей, чистая прибыль — 652 тыс. Осипов также был и.о. директора государственного Новосибирского речного колледжа и главой «Спортивно-оздоровительного комплекса „Зеленая Республика“», которые были учреждены облправительством, но проект не был полностью реализован.

Александр Морозов родился в 1958 году. С 1997 года избирается в новосибирское заксобрание, сейчас представляет «Единую Россию». Некоторое время он возглавлял региональное отделение партии. Морозов был избран по округу №8 и возглавлял строительный комитет регионального парламента.